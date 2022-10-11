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За минулі два тижні внаслідок російських ударів у Запоріжжі загинули щонайменше 73 особи – NYT

Протягом минулих двох тижнів російські ракетні удари вбили щонайменше 73 людини у південноукраїнському місті Запоріжжя й області та поранили понад 200 інших, зробивши місто епіцентром недавніх атак російських військ.

Вівторок, 11 жовтня 2022, 20:10
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Про це пише The New York Times, посилаючись на начальника регіональної поліції Артема Кисько.

Минулого тижня російські війська майже щоночі атакували місто, головну першу зупинку для цивільних, які тікали від боїв далі на південь, використовуючи ракети та безпілотники, вражаючи житлові квартали та цілі, зокрема дитячий будинок і медичний заклад, заявив Артем Кисько.

“Не було жодного військового об’єкта поруч з ударами, тому це цілеспрямована дія РФ з метою деморалізації та впливу на населення”, – наголосив він журналістам.

Загалом з 30 вересня по місту влучило 48 російських ракет, і атаки, здавалося, були сплановані так, щоб збільшити кількість людських жертв.

У той час як 242 людини, включаючи 10 дітей, загинули в місті після того, як РФ почала своє повномасштабне вторгнення в лютому, напади посилилися з серпня. Військова мета ударів не ясна, і їм не вдалося зупинити український контрнаступ.

Під час найбільш смертоносної атаки 30 вересня щонайменше 30 осіб загинули та ще 88 отримали поранення, коли колона автомобілів і мікроавтобусів, які чекали на блокпосту на околиці міста, щоб покинути регіон, була вражена трьома ракетами.

Напади посилилися після заяви президента РФ Путіна про те, що уся область Запоріжжя, визнана частиною РФ. Цей процес анексії, який відбувся після так званих референдумів, був відкинутий як незаконний Києвом та урядами в усьому світі.

Україна заявляє, що з кінця серпня повернула собі сотні квадратних миль території в Херсонській області. Бойові дії змусили тисячі осіб покинути свої домівки, багато з них прямують на північний схід через місто Запоріжжя.

Типовим був напад у ніч на неділю, зазначив Кисько. За його словами, десять ракет, зокрема й система С-300 “земля-повітря” великої дальності, атакували місто, убивши 14 осіб, серед яких і дитину, і поранивши ще 78 осіб. Рятувальники все ще розбирають уламки, і 17 осіб все ще можуть бути поховані, пояснив Кисько.

За його словами, одна людина загинула, коли 12 ракет вдарили по місту 11 жовтня, знищивши дитячий будинок і школу-інтернат.

Запорізька область також є місцем розташування найбільшої в Європі атомної електростанції, яка нещодавно перебувала в розпалі бойових дій і ракетних ударів, що викликає побоювання ядерної аварії.

Теги: воєнні злочини, ЗАЕС, Запоріжжя, масовані удари рф, обстріли цивільних, російсько-українська війна, терористи рф

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