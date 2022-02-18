Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Резніков зауважив, що завдання Міністерства оборони та армії – не дати Росії приводу для ескалації. З 1 січня по 16 лютого було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших військових і 4 обстріли населених пунктів. Протягом останньої доби, 17 лютого, окупант здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – із забороненої зброї.
Головним об’єктом атаки з боку окупанта стало мирне населення – зруйновані будинки та поранені люди. Протягом учорашнього дня 3 українських військових зазнали поранень, ще один отримав бойову травму.
“Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали як про можливість ескалації”, – наголосив Резніков.
Причиною загострення міністр оборони вважає проведення Ради безпеки ООН, яка була присвячена загостренню російської агресії щодо України та Мінським домовленостям.
“Це традиційна тактика російської сторони: завжди перед засіданнями Тристоронньої контактної групи, перед зустрічами у “нормандському” форматі, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовується якийсь інцидент, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним”, – зауважив міністр оборони.
Він подякував українським військовим за витримку та наголосив, що, попри надії РФ, Україна не порушує жодних домовленостей.
“Тепер весь світ знатиме, хто руйнує мир на Донбасі”, – наголосив Резніков.
Станом на 10 ранку було зафіксовано 20 обстрілів. У ці дні були постійні провокації: обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації та виведення з ладу мобільного зв’язку. Завдання України – не робити того, до чого нас підштовхує Російська Федерація.
“Кремль не зупиниться. Росія готує сценарій для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії”, – заявив міністр оборони.
Україна посилює оборону, але не має жодного наміру вчиняти жодних силових дій стосовно ОРЛО чи Криму, шлях України – політико-дипломатичний. Резніков звернувся до населення окупованих територій, закликав їх не боятися та заявив, що Україна – їм не ворог.
Він також наголосив, що відведення військ з боку РФ немає. Але Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій, ймовірність повномасштабного вторгнення оцінює як невисоку.
Резніков також розповів про діалог з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним. Він його запевнив, що Україна не планує ніяких військових дій щодо країни-сусіда.
“Білорусь – це особлива країна для нас. Білоруський народ дуже близький нам. Жодної агресії України щодо білоруського народу не може бути в принципі”, – наголосив він.
- Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що з ОРДО надходить інформація про евакуацію місцевого населення у деяких пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема й у Донецьку, на тлі можливого загострення. Водночас ЗСУ не планує жодних наступальних операцій.
- 17 лютого в Станиці Луганській, містечку в Луганській області, підконтрольні Російській Федерації бойовики обстріляли дитячий садок.
- Нелегітимний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів, що разом із Росією готовий обговорювати визнання незалежності самопроголошених “республік” Донбасу.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала сьогоднішні обстріли на Донбасі провокацією від Росії. Вона заявила, що у такий спосіб РФ намагається сфабрикувати привід для вторгнення.
- Також представники ОБСЄ запевняють, що обстріли на Луганщині можуть призвести до ескалації.
- Окрім цього, Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН сповістив, що останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.