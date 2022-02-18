Перед Верховною Радою виступив Міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що зараз в зоні ООС були зафіксовані "аномальні події" та шалена кількість обстрілів – 60 випадків протягом дня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Резніков зауважив, що завдання Міністерства оборони та армії – не дати Росії приводу для ескалації. З 1 січня по 16 лютого було зафіксовано 107 обстрілів позицій наших військових і 4 обстріли населених пунктів. Протягом останньої доби, 17 лютого, окупант здійснив 60 обстрілів, з яких 43 – із забороненої зброї.

Головним об’єктом атаки з боку окупанта стало мирне населення – зруйновані будинки та поранені люди. Протягом учорашнього дня 3 українських військових зазнали поранень, ще один отримав бойову травму.

“Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали як про можливість ескалації”, – наголосив Резніков.

Причиною загострення міністр оборони вважає проведення Ради безпеки ООН, яка була присвячена загостренню російської агресії щодо України та Мінським домовленостям.

“Це традиційна тактика російської сторони: завжди перед засіданнями Тристоронньої контактної групи, перед зустрічами у “нормандському” форматі, перед будь-якими важливими міжнародними подіями, які стосуються російсько-української війни влаштовується якийсь інцидент, щоб сформувати тло, яке російська сторона вважає вигідним”, – зауважив міністр оборони.

Він подякував українським військовим за витримку та наголосив, що, попри надії РФ, Україна не порушує жодних домовленостей.

“Тепер весь світ знатиме, хто руйнує мир на Донбасі”, – наголосив Резніков.

Станом на 10 ранку було зафіксовано 20 обстрілів. У ці дні були постійні провокації: обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації та виведення з ладу мобільного зв’язку. Завдання України – не робити того, до чого нас підштовхує Російська Федерація.

“Кремль не зупиниться. Росія готує сценарій для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії”, – заявив міністр оборони.

Україна посилює оборону, але не має жодного наміру вчиняти жодних силових дій стосовно ОРЛО чи Криму, шлях України – політико-дипломатичний. Резніков звернувся до населення окупованих територій, закликав їх не боятися та заявив, що Україна – їм не ворог.

Він також наголосив, що відведення військ з боку РФ немає. Але Україна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій, ймовірність повномасштабного вторгнення оцінює як невисоку.

Резніков також розповів про діалог з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним. Він його запевнив, що Україна не планує ніяких військових дій щодо країни-сусіда.

“Білорусь – це особлива країна для нас. Білоруський народ дуже близький нам. Жодної агресії України щодо білоруського народу не може бути в принципі”, – наголосив він.