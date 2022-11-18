За минулу добу, 17 листопада, російські загарбники з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли 2 прикордонні громади Чернігівської та 2 Сумської областей.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Під ворожим вогнем опинилися Семенівська громада Чернігівщини й Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумщини.

Семенівську громаду російські армійці атакували двічі: зі ствольної артилерії – 18 ударів, мінометами – 3 удари. Атакували загарбники з боку населених пунктів Курковичі та Ломаківка.

Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, сталася пожежа.

Крім того, шість випадків обстрілів за добу зафіксовано у прикордонні Зноб-Новгородської громади. Ворог, зі сторони населеного пункту Біла Берізка, обстрілював мінометами, зі ствольної та реактивної артилерії. Усього нараховано понад 50 прильотів.

По прикордонню Середино-Будської громади росіяни цілили мінометами – 10 мін 120-мм калібру прилетіло з боку населеного пункту зернове.

По території Есманьської громади, з району населеного пункту Локоть, ворог атакував артилерійськими снарядами – 12 ударів.

Крім того, у ніч на 18 листопада російські окупанти обстрілювали Нікополь у Дніпропетровській області. По місту загарбники випустили понад 40 снарядів. У місті пошкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, також обірвано лінію електропередач.

Снаряди окупантів пошкодили сонячну підстанцію та гаражний кооператив: пошкоджено гарні та автомобілі.