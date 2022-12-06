Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За інформацією очільника області, протягом минулої доби російські армійці 17 разів відкривали вогонь по Херсонщині.

Для цього окупанти застосовували різноманітне озброєння. Мовиться про РСЗВ, артилерії, міномети і танки

Ціллю військ РФ стали об’єкти цивільної інфраструктури і житлові будинки мирних українців.

Янушевич наголосив, що внаслідок вчорашніх ворожих обстрілів було поранено одну людину.