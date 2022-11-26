Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними. вчора під ворожими обстрілами опинились мешканці Херсонського та Бериславського районів області.
У Херсонському районі окупанти відкривали вогонь по житлових кварталах Херсона, поціливши по приватних помешканнях, торговельному закладу та училищі.
Також росіяни обстріляли такі населені пункти району: Чорнобаївку, Антонівку, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівку та Музиківку.
У Бериславському районі російські загарбники обстріляли Берислав – пошкоджено приватні будинки. Також під ворожим вогнем опинились Новоолександрівка, Качкарівка та Костирка.
“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонщини, ще 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – написав Янушевич.
- Український фотограф Мстислав Чернов опублікував фото з наслідками обстрілу Херсона, по якому російські окупанти відкрили вогонь 24 листопада.