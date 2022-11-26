Протягом п'ятниці, 25 листопада, російські армійці 39 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Як наслідок - двоє загиблих та десятеро поранених серед мирних жителів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними. вчора під ворожими обстрілами опинились мешканці Херсонського та Бериславського районів області.

У Херсонському районі окупанти відкривали вогонь по житлових кварталах Херсона, поціливши по приватних помешканнях, торговельному закладу та училищі.

Також росіяни обстріляли такі населені пункти району: Чорнобаївку, Антонівку, Наддніпрянське, Микільське, Зеленівку та Музиківку.

У Бериславському районі російські загарбники обстріляли Берислав – пошкоджено приватні будинки. Також під ворожим вогнем опинились Новоолександрівка, Качкарівка та Костирка.

“На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 2 жителів Херсонщини, ще 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – написав Янушевич.