Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Згідно з даними ОВА, за минулу добу російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області.
Обстріли окупанти вели з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Сім разів під ворожим вогнем опинявся Херсон, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.
Минулої доби постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.
- Внаслідок російських обстрілів 30 січня у Донецькій області троє місцевих жителів отримали поранення.
- Протягом 30 січня російські окупаційні війська обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Є загиблий та поранений.