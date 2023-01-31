Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Згідно з даними ОВА, за минулу добу російські окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області.

Обстріли окупанти вели з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Сім разів під ворожим вогнем опинявся Херсон, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Найбільше від ворожих атак потерпав мікрорайон Острів.

Минулої доби постраждалих серед мирного населення не зафіксовано.