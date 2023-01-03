Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією, війська РФ відкривали вогонь по області з РСЗВ, артилерії, танків та мінометів.
Загалом область була обстріляла 79 разів, з яких 32 рази під обстрілами опинився Херсон. У міста ворожі снаряди поцілили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.
Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє осіб, ще дев’ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Увечері 2 січня 2023 року військові РФ завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області із різних видів озброєння.