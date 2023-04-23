За минулу добу росіяни завдали 70 ударів з артилерії по Запорізькій області: є постраждалий

Російські військові протягом доби 22 квітня здійснили 70 артилерійських обстрілів по населених пунктах у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждав один чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ще росіяни чотири рази здійснили атаку з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА.

За словами глави ОВА, під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.