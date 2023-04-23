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За минулу добу росіяни завдали 70 ударів з артилерії по Запорізькій області: є постраждалий

Російські військові протягом доби 22 квітня здійснили 70 артилерійських обстрілів по населених пунктах у Запорізькій області. Внаслідок атаки постраждав один чоловік.

Неділя, 23 квітня 2023, 14:23
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Ще росіяни чотири рази здійснили атаку з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА.

За словами глави ОВА, під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

“На жаль, окрім руйнувань цивільних об’єктів, у Степногірську є постраждалий – 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу”, — розповів він.

Теги: артилерійський обстріл, артобстріли, Запорізька область, російсько-українська війна

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