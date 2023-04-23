За минулу добу росіяни завдали 70 ударів з артилерії по Запорізькій області: є постраждалий

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Ще росіяни чотири рази здійснили атаку з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА.
За словами глави ОВА, під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам’янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.
“На жаль, окрім руйнувань цивільних об’єктів, у Степногірську є постраждалий – 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу”, — розповів він.
- У ніч проти 23 квітня російські військові завдали ракетного удару по Слов’янську. Внаслідок атаки постраждало декілька приватних будинків.
- Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж, 4 автомобілі та сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих.
- Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.