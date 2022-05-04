Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Сергія Гайдая, унаслідок вчорашніх обстрілів загинуло двоє людей – жінка у Лисичанську та чоловік у Попасній. Ще двоє мирних мешканців Луганщини отримали поранення.

Окрім цього унаслідок інтенсивних обстрілів пошкоджено щонайменше 45 будівель. Найбільше руйнувань у Лисичанську, де зруйновано школу, протитуберкульозний диспансер та 12 будинків.

У районі Сєвєродонецька, у н.п. Сиротино, окупанти поцілили у школу. В Оріховому, Рубіжному, Попасній та Золотому будинки палали цілими вулицями.

Загалом минулої доби унаслідок обстрілів росіян значні руйнування зафіксовані чи не у кожному населеному пункті області. Найбільше дісталось Лисичанську, Попасній, Золотому, Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Очільник Луганщини наголосив: лише за вчорашню добу, унаслідок ракетно-бомбових ударів, область зазнала катастрофічних руйнувань.

Гайдай також повідомив, що всю ніч російські окупанти намагались захопити Попасну, проте українські воїни тримають оборону. На даний час бої у Попасній продовжуються.