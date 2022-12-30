Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, російські армійці атакували мирні населені пункти Херсонської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів. Загалом зафіксовано 81 обстріл по області. Серед цих атак Херсон окупанти обстріляли 27 разів.

Ворожі снаряди влучили у магазин, обʼєкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок російських атак поранення отримала одна особа.

Варто зазначити, що протягом четверга, 29 грудня, українські захисники відбили 11 атак російських армійців у Луганській та Донецькій областях. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині. Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.