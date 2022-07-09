Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок ворожих обстрілів загинули мешканці таких населених пунктів у Донецькій області як Сіверськ та Семигір’я.
Ще 8 жителів Донецької області отримали поранення.
За словами Павла Кириленка, зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 588 осіб, поранення отримали – 1525. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що станом на початок 136-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, українські воїни відбили наступ росіян, які намагались захопити Вуглегірську ТЕС та покращити тактичне положення у районі Доломітного.
- Російські загарбники переправляють резервні сили з усієї країни та збирають їх поблизу України для майбутніх наступів.
- 8 липня Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт про надання статусу ветерана цивільним особам, які беруть участь у “спецоперації” в Україні. Таким чином, Кремль, ймовірно, намагається стимулювати росіян до участі у військових діях без оголошення загальної мобілізації.
- Під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Інгулецький район Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще дві особи отримали поранення.