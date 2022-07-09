Протягом п’ятниці, 8 липня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 5 мирних жителів. Ще 8 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих обстрілів загинули мешканці таких населених пунктів у Донецькій області як Сіверськ та Семигір’я.

Ще 8 жителів Донецької області отримали поранення.

За словами Павла Кириленка, зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 588 осіб, поранення отримали – 1525. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що станом на початок 136-ої доби повномасштабного вторгнення РФ, українські воїни відбили наступ росіян, які намагались захопити Вуглегірську ТЕС та покращити тактичне положення у районі Доломітного.