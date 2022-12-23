Протягом четверга, 22 грудня, російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по території Херсонської області. Є жертва та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, окупанти обстрілювали мирні населені пункти з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

Зокрема 30 разів було обстріляно місто Херсон. Під вогнем окупантів опинились житлові квартали міста. Ворожі снаряди пошкодили освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки

Унаслідок злочинних дій росіян вчора загинула одна людина, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.