Протягом минулої доби, 8 вересня, російські окупанти не припиняли обстрілювати Донецьку область, внаслідок чого загинуло 9 мирних мешканців, а ще 23 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, протягом 8 вересня російські окупанти вбили 9 жителів Донеччини: мовиться про 5 мешканців Бахмута, 2 мешканців Зайцевого, та по одному мешканцю Нью-Йорка і Федорівки.

Окрім цього, ще 23 особи отримали поранення. Найбільше постраждалих у Бахмуті – 13, ще 5 осіб постраждало у Зайцевому, 3 у Павлівці та по одному пораненому у Гострому й Богатирі.

Загалом з 24 лютого 2022 року, повномасштабного російського вторгнення, у Донецькій області від рук окупантів загинуло 819 цивільних, ще 2048 були поранені.

Ця кількість – без врахування жертв і поранених у Маріуполі й Волновасі.