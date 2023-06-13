За минулу добу ЗСУ просунулись на трьох напрямках – Міноборони

Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Згідно з даними, у ході ведення наступальної операції ЗСУ протягом минулої доби просунулися на:

Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м

Торецькому напрямку – на 200 м

Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км

Також за її даними, зараз тривають бої у таких районах як:

Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку

Мар’їнка

Ягідне на Бахмутському

Веселе на Лиманському

“Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе”, – написала Маляр.