За минулу добу ЗСУ просунулись на трьох напрямках – Міноборони

Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр
Згідно з даними, у ході ведення наступальної операції ЗСУ протягом минулої доби просунулися на:
- Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м
- Торецькому напрямку – на 200 м
- Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км
Також за її даними, зараз тривають бої у таких районах як:
- Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку
- Мар’їнка
- Ягідне на Бахмутському
- Веселе на Лиманському
“Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе”, – написала Маляр.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час ведення наступальної операції за минулий тиждень Збройні сили України звільнили сім населених пунктів.