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За минулу добу ЗСУ просунулись на трьох напрямках – Міноборони

Заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр повідомила про просування українських захисників на фронті.

Вівторок, 13 червня 2023, 12:16
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Джерело: Telegram-канал Ганни Маляр

Згідно з даними, у ході ведення наступальної операції ЗСУ протягом минулої доби просунулися на:

  • Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м
  • Торецькому напрямку – на 200 м
  • Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км

Також за її даними, зараз тривають бої у таких районах як:

  • Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку
  • Мар’їнка
  • Ягідне на Бахмутському
  • Веселе на Лиманському

“Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими ровами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе”, – написала Маляр.

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час ведення наступальної операції за минулий тиждень Збройні сили України звільнили сім населених пунктів.
Теги: Бахмутський напрямок, Бердянський напрямок, Ганна Маляр, ЗСУ;, контрнаступ ЗСУ, Міноборони України, Торецький напрямок

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