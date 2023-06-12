Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час ведення наступальної операції за минулий тиждень Збройні сили України звільнили сім населених пунктів.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Так, під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км

Загалом звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.