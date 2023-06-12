Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Так, під час ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль 90 кВ.км
Загалом звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.
- Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат. Так, лише до військового шпиталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.
- Українські захисники впродовж 11 червня просунулися на флангах Бахмутського напрямку до 700 метрів. Позиційні бої продовжуються.
- 11 червня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 см захопленої території в місті Бахмут Донецької області.