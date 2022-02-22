Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, який транслювався на сторінці Офісу президента у Facebook.
“У нас і нашої держави немає часу на лекції з історії, тож я не буду про минуле – говоритиму про теперішнє та майбутнє”, – з таким вступом Зеленський нагадав про лекції з “історії”, з який Володимир Путін розпочав виступ перед тим, як визнати незалежність ОРДЛО.
Президент наголосив, що за ним – Україна у її міжнародно-визнаних кордонах, пропри будь-які заяви та дії РФ. Зеленський наголосив, що українці спокійні, реагують виважено та по-дорослому – і подякував за це. Він наголосив, що причин для безсонної ночі немає. Згідно з результатами засідання РНБО, Україна кваліфікує дії Росії як посягання на територіальну цілісність і суверенітет нашої держави.
“Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей може означати односторонній відхід Росії від Мінських угод”, – наголосив президент.
Він попередив, що рішеннями Росія потім легалізує свої війська, які фактично окупували райони Донбасу ще у 2014 році.
“Країна, яка 8 років підтримувала війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє”, – акцентував Володимир Зеленський
Він обговорив питання визнання незалежності ОРДЛО з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також у планах президента – розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Зеленський закликав низку скликань у зв’язку з визнанням незалежності Росією ОРДЛО. Президент України наголосив, що наша держава віддана політико-дипломатичному регулюванню ситуації та не піддається на жодні провокації.
“Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують”,
Він наголосив, що Україна буде захищати свою цілісність і що “за нами – правда”. А з боку керівництва держави Зеленський пообіцяв вести чесний діалог із населенням і повідомляти про зростання ризиків і наступ.
“Ми на своїй землі, ми нічого та нікого не боїмося, нікому нічого не винні та нічого не віддамо, жодного клаптика нашої землі, жодної людини”, – заявив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля визнав незалежність так званих “ЛНР” та “ДНР”.
- Пізніше стало відомо, що Путін у своїх указах про визнання незалежності терористичних угруповань “ДНР” та “ЛНР” доручив Міноборони РФ забезпечити “функцію підтримання миру” російськими військовими на території ОРДЛО.
- Одразу після цього, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив визнання Російською Федерацією так званих “ЛНР” та “ДНР”, заявивши, що цей крок “ще більше підриває” суверенітет і територіальну цілісність України.
- Прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте засудила визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав негайно скликати Раду Європи у зв’язку із визнанням президентом Росії Володимиром Путіним незалежності територій ОРДЛО.
- Очільник міністерства зовнішніх справ Латвії закликав ЄС негайно розпочати процес введення санкцій проти РФ.
- Президент Франції Емманюель Макрон засудив рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна визнати незалежність ОРДЛО. Про це йдеться в заяві Єлисейського палацу 21 лютого.