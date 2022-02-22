Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО. Він зазначив, що Україна не планує здаватися, оскільки за нами правда та підтримка партнерів.

Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, який транслювався на сторінці Офісу президента у Facebook.

“У нас і нашої держави немає часу на лекції з історії, тож я не буду про минуле – говоритиму про теперішнє та майбутнє”, – з таким вступом Зеленський нагадав про лекції з “історії”, з який Володимир Путін розпочав виступ перед тим, як визнати незалежність ОРДЛО.

Президент наголосив, що за ним – Україна у її міжнародно-визнаних кордонах, пропри будь-які заяви та дії РФ. Зеленський наголосив, що українці спокійні, реагують виважено та по-дорослому – і подякував за це. Він наголосив, що причин для безсонної ночі немає. Згідно з результатами засідання РНБО, Україна кваліфікує дії Росії як посягання на територіальну цілісність і суверенітет нашої держави.

“Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей може означати односторонній відхід Росії від Мінських угод”, – наголосив президент.

Він попередив, що рішеннями Росія потім легалізує свої війська, які фактично окупували райони Донбасу ще у 2014 році.

“Країна, яка 8 років підтримувала війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє”, – акцентував Володимир Зеленський

Він обговорив питання визнання незалежності ОРДЛО з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Також у планах президента – розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Зеленський закликав низку скликань у зв’язку з визнанням незалежності Росією ОРДЛО. Президент України наголосив, що наша держава віддана політико-дипломатичному регулюванню ситуації та не піддається на жодні провокації.

“Наші кордони надійно захищені, створено систему територіальної оборони, наші партнери нас підтримують”,

Він наголосив, що Україна буде захищати свою цілісність і що “за нами – правда”. А з боку керівництва держави Зеленський пообіцяв вести чесний діалог із населенням і повідомляти про зростання ризиків і наступ.

“Ми на своїй землі, ми нічого та нікого не боїмося, нікому нічого не винні та нічого не віддамо, жодного клаптика нашої землі, жодної людини”, – заявив Володимир Зеленський.