За депутата Черкаської міської ради, який підтримував окупаційну владу РФ та повномасштабне вторгнення в Україну, внесли заставу у розмірі 208 тисяч гривень.

Про це повідомляє “Суспільне Черкаси”.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – за життя” до заборони цієї партії й водночас працював помічником чинного народного депутата України.

За даними СБУ, чоловік виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також планував очолити окупаційну адміністрацію у Черкаській області, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Крім того, зрадник не виходив зі складу партії “ОПЗЖ” після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а навпаки активно залучав до політсили нових однодумців.

З одною зі своїх колег вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, вони стверджували, що повномасштабна війна, розв’язана РФ в Україні, – це внутрішній громадянський конфлікт.

Пізніше депутату Черкаської міської ради, якого підозрюють у глорифікації представників країни-агресора, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативою заставу – 208 тис. грн. Не погоджуючись із прийнятим рішенням щодо суми, визначеної судом застави, процесуальний прокурор вніс апеляцію на рішення слідчого судді, оскільки прокурор просив визначити мінімальну суму застави в 1 млн грн.

Варто зазначити, що відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 – 114-1, 258 – 258-5, 260, 261, 437 – 442 Кримінального кодексу України, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті. Тобто запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених відповідними статтями.