Про це повідомляє “Суспільне Черкаси”.
Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію “Опозиційна платформа – за життя” до заборони цієї партії й водночас працював помічником чинного народного депутата України.
За даними СБУ, чоловік виправдовував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а також планував очолити окупаційну адміністрацію у Черкаській області, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Крім того, зрадник не виходив зі складу партії “ОПЗЖ” після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, а навпаки активно залучав до політсили нових однодумців.
З одною зі своїх колег вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зокрема, вони стверджували, що повномасштабна війна, розв’язана РФ в Україні, – це внутрішній громадянський конфлікт.
Пізніше депутату Черкаської міської ради, якого підозрюють у глорифікації представників країни-агресора, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
При обранні запобіжного заходу суд визначив підозрюваному альтернативою заставу – 208 тис. грн. Не погоджуючись із прийнятим рішенням щодо суми, визначеної судом застави, процесуальний прокурор вніс апеляцію на рішення слідчого судді, оскільки прокурор просив визначити мінімальну суму застави в 1 млн грн.
Варто зазначити, що відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України, під час дії воєнного стану до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109 – 114-1, 258 – 258-5, 260, 261, 437 – 442 Кримінального кодексу України, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті. Тобто запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених відповідними статтями.
- Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру 5 колаборантам, які співпрацюють з Російською Федерацією, допомагаючи легалізувати окупацію Донецької та Луганської областей.
- Крім того, працівники Служби безпеки України затримали коригувальника ракетних ударів РФ по Миколаївській області. Зловмисник передавав ворогу точні координати позицій українських військових, розташування військової техніки та маршрути їх руху у регіоні.
- Нещодавно правоохоронці викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка надавала інформацію загарбникам про військові та стратегічні об’єкти українських військових по всій Україні.