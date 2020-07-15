За минулу добу в Києві було зафіксовано кілька десятків порушень протиепідеміологічних норм ресторанами і магазинами.

Про це повідомляється на сторінці київського управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів в Facebook.

Уточнюється, що експертами служби були перевірені 40 об’єктів торгівлі продовольчими товарами, 45 закладів громадського харчування, 26 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами та дитячий садок.

“За результатами перевірки складено 29 протоколів відповідно до ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей)”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що серед закладів громадського харчування було зафіксовано 10 порушників карантину, серед продуктових магазинів – 10 і серед магазинів промислових товарів – 8 порушників. Також правила карантину були порушені в дитячому саду.

У Держспоживчслужбі нагадують, що порушення карантину може спричинити штрафи від 17 до 34 тисяч гривень для громадян та від 34 до 140 тисяч гривень для посадових осіб.