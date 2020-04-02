Про це повідомляє прес-служба міністерства.
“За порушення режиму самоізоляції сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів. Поліція вибірково контролюватиме, чи дотримуються особи, які повернулися з-за кордону, режиму самоізоляції, оскільки тотальний контроль неможливий. Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, будемо виїжджати з перевірками. Якщо людини не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім сплатить штраф – 17 тисяч гривень”, – заявив заступник міністра Антон Геращенко.
При цьому уточнюється, що в цілому правоохоронці склали вже понад три тисячі адміністративних протоколів за порушення правил карантину.
“Більшість — щодо власників кафе, ресторанів, торгово-розважальних центрів, які вчасно не закрили свої заклади”, – сказав він.
Водночас Геращенко заявив, що “у багатьох європейських країнах зараз заборонено виходити на вулицю довше, ніж на пів години”.
Також заступник міністра додав, що в Україні сьогодні закрито 99% точок торгівлі та громадського харчування. Відкрито при цьому аптеки і супермаркети.
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