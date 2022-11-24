Банки ефективно застосовують заздалегідь розроблені плани безперервної діяльності і регулярно оновлюють їх, ураховуючи результати моделювання різних сценаріїв реалізації операційного ризику. Національний банк перебуває в постійному діалозі з банками, здійснює оцінку поточної ситуації на предмет наявних і потенційних ризиків, щоб своєчасно реагувати необхідними інструментами.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

У перші місяці активних бойових дій для безперервної діяльності банківської інфраструктури важливими були два чинники:

резервування потужностей центрів обробки даних (ЦОД), які забезпечують функціонування банківських систем і клієнтських додатків, наявність резервних каналів зв`язку;

забезпечення інкасації відділень банків і торговельних підприємств в умовах зростання попиту на готівку.

Напрацювання стали в пригоді й зараз. Через руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів ворога значно збільшились як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання (блекауту).

З метою мінімізації цих ризиків Нацбанк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання.

Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою.

Окрім цього, організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

“Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – Пунктами незламності. Це наша спільна оборона, наш внесок у наближення перемоги”, – зазначив Голова Нацбанку Андрій Пишний.

З метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

У пресслужбі наголосили, що впровадження заходів, що дадуть змогу знизити ризики безперервної роботи банківської системи в умовах тривалої відсутності електропостачання, є пріоритетом в роботі НБУ та системно важливих банків.