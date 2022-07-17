Президент України Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ за невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, відповідно до ст. 47 Дисциплінарного статуту ЗСУ. Він наголосив, що масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України зі спецслужбами РФ, породжують серйозні запитання до керівників цих структур.

Про це йдеться у тексті Указу на сайті президента.

Так, відповідно до ст. 47 підставою для усунення військовослужбовця від посади є невиконання службових обов’язків, що “призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків”.

Тривалість усунення від виконання службових обов’язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття командиром (начальником) відповідного рішення за результатами розслідування.

Указ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави для прийняття рішення не підтвердилися або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця.

Володимир Зеленський прокоментував своє рішення та зауважив, що станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. Зокрема, понад 60 працівників органів прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють проти нашої держави.

“Такий масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь”, – пояснив глава держави.

Довідка. Іван Геннадійович Баканов — голова СБУ з 29 серпня 2019 року до 17 липня 2022. Член РНБО з 28 травня 2019 року. Голова партії “Слуга народу” (з 2 грудня 2017 по 27 травня 2019 року).

Перший заступник Голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (травень-серпень 2019).

У січні 2020 року повідомлено, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти очільника Служби безпеки Івана Баканова за позовом одного з громадян України. Однак раніше НАБУ не знайшло підстав для відкриття кримінального провадження, тож громадянин звернувся до суду, який після кількох апеляцій частково задовольнив скаргу.

Дружина — Оксана Лазаренко, громадянка РФ із посвідкою на постійне проживання в Україні.