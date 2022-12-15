Протягом ночі 15 грудня російські загарбники обстріляли три громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, у Нікопольському районі тривога лунала понад 14 годин, протягом яких окупанти обстрілювали з РСЗВ “Град” та важкої артилерії три громади області.

Під ворожим вогнем опинились Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. По них росіяни випустили щонайменше 40 снарядів.

За попередніми даними люди не постраждали.

У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечений газогін.

У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.