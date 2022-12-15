Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, у Нікопольському районі тривога лунала понад 14 годин, протягом яких окупанти обстрілювали з РСЗВ “Град” та важкої артилерії три громади області.
Під ворожим вогнем опинились Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. По них росіяни випустили щонайменше 40 снарядів.
За попередніми даними люди не постраждали.
У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечений газогін.
У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.
- В ніч на 14 грудня військові РФ завдавали ударів по Нікопольському району. Ворог атакував Нікополь та Марганець з “Градів”, “Ураганів” та важкої артилерії.