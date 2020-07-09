За занулення Путіна голосували тисячі недійсних паспортів

На всеросійському референдумі за внесення поправок до Конституції, серед яких і занулення термінів Путіна, голосували тисячі недійсних паспортів, а деякі могли й двічі.

Про це повідомляє видання “Медуза”.

За даними видання, більше мільйона жителів Москви й Нижньогородської області взяти участь в голосуванні за поправки за допомогою Інтернету. Паспортні дані цих виборців можна було знайти у відкритому доступі, а деякі інтернет-виборці проголосували двічі. Проголосували й ті, чиї паспорти МВС вважає недійсними.

Так, перед голосуванням Московська міська виборча комісія (МГВК) направила спеціальну інструкцію з перевірки інтернет-виборців главам столичних територіальних виборчих комісій. Документ не є секретним і конфіденційним.

Члени ДВК за допомогою спеціальної програми могли точно з’ясувати, чи записувалася конкретна особа в інтернет-виборці. Перевірити виборця можна було за номером його паспорта. Перевірка була потрібна, щоб 1 липня на своїй виборчій дільниці могли проголосувати тільки ті, хто записався.

Програму потрібно завантажити. В інструкції були вказані посилання на зашифрований архів degvoter.zip і пароль. Архів розташовувався на одному з держсайтів. При цьому доступ до архіву був вільним 1 липня щонайменше з 9 до 12 години по Москві його міг завантажити будь-який охочий.

Зараз посилання вже не працює.

Програма для перевірки інтернет-виборців представлена у вигляді файлу degvoter.exe. Вона пропонує ввести серію і номер паспорта — після чого повідомляє, чи був наданий людині з цим паспортом “доступ до бюлетеня” чи ні.

Відомості про паспорти з позначками про голосування лежали в базі даних db.sqlite, що не була захищена паролем. Серії та номери паспортів були закодовані у вигляді цифро-буквених послідовностей (хеш-сум). Працювало це так: програма degvoter.exe обчислювала хеш-суму від серії та номера паспорта, а потім шукала в базі даних db.sqlite цю хеш-суму і відповідну їй оцінку про голосування. Розшифрувати паспортні дані інтернет-виборців виявилося дуже просто.

В результаті виданню вдалося знайти 1 190 726 записів з паспортними даними. Рівно стільки виборців записалося на дистанційне електронне голосування.

“Медуза” виявила 97 паспортів, які записані в базі даних двічі.

Біля шести з цих паспортів в обох записах стоїть позначка, що виборець не брав участі в інтернет-голосуванні. Для 91 паспорта одна відмітка стверджує, що виборець вже проголосував, інша — що ні. Тобто теоретично виборець з таким паспортом міг прийти на свою виборчу дільницю 1 липня і “довести” членам ДВК, що він має повне право отримати паперовий бюлетень.

На сайті головного управління з питань міграції МВС Росії є сервіс перевірки російських паспортів серед визнаних недійсними. Тисячі паспортів учасників дистанційного голосування, за даними МВС, вважаються недійсними: 2347 по базі 22 травня і 4720 по базі 3 липня. І як виявилося, більшість власників цих недійсних паспортів взяла участь в інтернет-голосуванні – 2060 з 2347 (22 травня) або 4233 з 4720 (3 липня)

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Окупанти возили українців з тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції.