Про це повідомляє британське видання The Independent.

На знімку, зробленому в неділю, видно, що приблизно 640 афганців, яким було дозволено евакуюватися, вщент набилися всередину вантажного літака C-17 Globemaster II – це набагато більше, ніж дозволено перевозити пасажирів.

Фото і відео переповненого літака, який летів на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, швидко поширилися в соціальних мережах.

This footage from Kabul airport — Afghans desperately trying to board a C-17 airlifter from the Gulf. #Afghanistan pic.twitter.com/c8s5ZsB3cs

— Alex Macheras (@AlexInAir) August 15, 2021