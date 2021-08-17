640 афганських біженців зуміли втиснутися в один транспортний літак військово-повітряних сил США.

Про це повідомляє британське видання The Independent.

На знімку, зробленому в неділю, видно, що приблизно 640 афганців, яким було дозволено евакуюватися, вщент набилися всередину вантажного літака C-17 Globemaster II – це набагато більше, ніж дозволено перевозити пасажирів.

Фото і відео переповненого літака, який летів на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, швидко поширилися в соціальних мережах.

This footage from Kabul airport — Afghans desperately trying to board a C-17 airlifter from the Gulf. #Afghanistan pic.twitter.com/c8s5ZsB3cs — Alex Macheras (@AlexInAir) August 15, 2021

У неділю і в понеділок хаос заполонив міжнародний аеропорт Хаміда Карзая. Збройні сили США закрили аеропорт для комерційних рейсів, щоб продовжити евакуацію персоналу посольства і союзників США.

Щонайменше семеро людей були вбиті при спробі покинути країну, серед них і двоє озброєних людей, застрелених американськими військовими. Зафіксовані випадки падіння з літака.

До 9000 американських військовослужбовців були передислоковані в країну для забезпечення процесу евакуації.

Раніше повідомлялося, що низка великих авіакомпаній – United Airlines, British Airways, Emirates Airline і Virgin Atlantic – перестали використовувати повітряний простір Афганістану.

Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.