Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зазначив, що готовий балотуватися на пост глави держави, проте, за однієї умови. Сценарій цілком реальний у разі, якщо чинний президент Володимир Зеленський з якихось причин не піде на другий термін.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Він зауважив, що його нинішній рейтинг є заслугою глави держави, а він не відділяє себе від президента і не планує “підрізати” людей, з якими разом працює.

За його словами, наразі під час воєнного стану не коректно вести такі розмови.

Водночас наголосив, що справді має президентські амбіції, проте подумає над їхньою реалізацією лише у випадку, якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий президентський термін.