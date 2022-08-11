Про це Арестович розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Він зауважив, що його нинішній рейтинг є заслугою глави держави, а він не відділяє себе від президента і не планує “підрізати” людей, з якими разом працює.
За його словами, наразі під час воєнного стану не коректно вести такі розмови.
Водночас наголосив, що справді має президентські амбіції, проте подумає над їхньою реалізацією лише у випадку, якщо Володимир Зеленський не балотуватиметься на другий президентський термін.
“Я це розумію, як можливість зробити щось хороше для людей. Не як можливість монетизувати рейтинг”, – пояснив радник керівника Офісу президента.
- Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що до повномасштабної війни в Україні “вірили та готувалися”, проте не могли прийняти психологічно. На його думку, навіть експерти та навчені люди до останнього вважали провокації з боку РФ — демонстраційними діями.
- Деякі тези радника голови Офісу президента Олексія Арестовича викликають досить бурхливі дискусії з боку користувачів соцмереж. Статус Арестовича дозволяє йому бути почутим, а його риторика відчутно відрізняється від того, що ми останнім часом чуємо від публічних представників влади. Слова про ЛГБТ-спільноту, “маленьку культуру”, інтеграцію “хороших росіян” в український простір не залишили багатьох байдужими.
- Раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про своє негативне ставлення до ЛГБТ-спільноти, назвавши її представників “людьми з відхиленнями”, яким він “співчуває”. На ці слова Арестовича вже зреагували у КиївПрайді.