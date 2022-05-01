Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.
Зусилля на штурмі Оріхового зосередили після окупації Новотошківського. Штурмові групи під прикриттям артилерії та танків невдало спробували атакувати Золоте-4 – хутір Вільний. Внаслідок обстрілів Золоте-3 зруйноване російськими військами вже на 70%”. Також з літаків атакували Катеринівку та Нижнє.
На Попаснянському напрямку тривають штурмові дії. На напрямку Новотошківське – Оріхове окупанти блокують ЗСУ, аби не допустити маневру.
За минулу добу українські захисники відбили 9 атак ворога. Вдалося знищити 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спеціальну машину та 5 автомобілів, з яких 2 паливозаправники. Також підрозділі ППО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники “Орлан-10”.
- Нагадаємо, для нарощування темпів наступальної операції РФ все посилює ударний потенціал своїх військ. До кордону з Україною коментування ЗС РФ перекидає зняте зі зберігання озброєння та військову техніку.
- Також парламентський заступник міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі наголосив, що Україна “цілком легітимно” може атакувати об’єкти у РФ.
- Останнім часом чимало фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, заявляють, що російські окупанти, масово крадуть їхнє зерно.