У Луганській області окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове. За населений пункт точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Зусилля на штурмі Оріхового зосередили після окупації Новотошківського. Штурмові групи під прикриттям артилерії та танків невдало спробували атакувати Золоте-4 – хутір Вільний. Внаслідок обстрілів Золоте-3 зруйноване російськими військами вже на 70%”. Також з літаків атакували Катеринівку та Нижнє.

На Попаснянському напрямку тривають штурмові дії. На напрямку Новотошківське – Оріхове окупанти блокують ЗСУ, аби не допустити маневру.

За минулу добу українські захисники відбили 9 атак ворога. Вдалося знищити 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спеціальну машину та 5 автомобілів, з яких 2 паливозаправники. Також підрозділі ППО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотники “Орлан-10”.