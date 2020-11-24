Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Насильство в Афганістані зростає на тлі зайшли в глухий кут мирних переговорів і виведення військ США.
За даними організації Save the Children, Афганістан входить до числа 11 найбільш небезпечних для дітей країн світу.
У 2019 на його частку припадало найбільшу кількість вбивств і каліцтв: 874 афганських дитини вбиті і 2275 отримали каліцтва.
У звіті Save the Children йдеться, що школи регулярно піддаються атакам – з 2017 по 2019 рік було здійснено понад 300 нападів на школи.
“Уявіть собі життя в постійному страху, що сьогодні може бути день, коли ваша дитина загине в результаті нападу смертника або авіаудару. Це похмура реальність для десятків тисяч афганських батьків, чиї діти були вбиті або поранені”, – сказав Кріс Ньяманді, директор Save the Children’s в Афганістані.
- Австралійські елітні війська можуть бути причетні до незаконного вбивства 39 мирних жителів під час перебування в Афганістані з 2005 по 2016 рік через “спрагу крові”.