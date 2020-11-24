За даними правозахисної організації Save the Children, протягом останніх 14 років в Афганістані щодня в середньому п'ять дітей гинуть або отримують поранення. C 2005 по 2019 рік не менше 26 025 дітей були вбиті або покалічені.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Насильство в Афганістані зростає на тлі зайшли в глухий кут мирних переговорів і виведення військ США.

За даними організації Save the Children, Афганістан входить до числа 11 найбільш небезпечних для дітей країн світу.

У 2019 на його частку припадало найбільшу кількість вбивств і каліцтв: 874 афганських дитини вбиті і 2275 отримали каліцтва.

У звіті Save the Children йдеться, що школи регулярно піддаються атакам – з 2017 по 2019 рік було здійснено понад 300 нападів на школи.

“Уявіть собі життя в постійному страху, що сьогодні може бути день, коли ваша дитина загине в результаті нападу смертника або авіаудару. Це похмура реальність для десятків тисяч афганських батьків, чиї діти були вбиті або поранені”, – сказав Кріс Ньяманді, директор Save the Children’s в Афганістані.