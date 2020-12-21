За останні 9 місяців 2020 року Міністерство оборони України оголосило 559 конкурентних тендерів очікуваною вартістю 15,2 млрд грн за напрямком оперативного, технічного та медичного забезпечення. З них 238 (40, 8%) процедур на суму 4,97 млрд грн були відмінені або не відбулись через неподання тендерних пропозицій.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на електронну систему Prozorro.

Як повідомляють аналітики, з 238 відмінених конкурентних тендерів: 138 (58 %) не відбулись, бо для участі було подано менше двох тендерних пропозицій, 62 (27,3%) у зв’язку з відхиленням всіх тендерних пропозицій. Ще 17 (7,1%) тендерів відмінено у зв’язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через порушення законодавства у сфері публічних закупівель, які неможливо усунути , 15 (6,3%) тендерів – у зв’язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів і послуг. І 3 (1,3%) тендери – у зв’язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій у процедурі відкритих торгів.

“Такий високий рівень неуспішних процедур є ознакою того, що під час під час планування, формування потреби, розрахунку очікуваної вартості, розробки технічних вимог та проекту договору замовником допущено різного роду недоліки та порушення”, – пояснює голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Так, названо такі послуги, за яким були відмінені тендери на найбільш очікувану вартість:

Нафтопродукти , електроенергія – 1 384 млн грн;

Охоронне та оборонне обладнання – 851 млн грн;

Перевезення громадським залізничним транспортом – 699,4 млн грн;

Меблі – 581 млн грн;

Одяг – 293 млн грн;

Продукти харчування – 279 млн грн.

У StateWatch зазначають, що проблема значної долі неуспішних закупівель є загальною для державних замовників.

За 9 місяців 2020 року з загальної кількості оголошених конкурентних надпорогових закупівель в Prozorro були неуспішними 43,6% процедур. Оскільки кожна неуспішна процедура закупівлі значно затягує процес забезпечення необхідними замовнику товарами, роботами та послугами, важливим є вжиття заходів, спрямованих на запобігання ризикам та підвищення ефективності закупівельної діяльності.

За словами аналітиків, досвід замовників, які вживають такі заходи, свідчить про те, що системна робота в цьому напрямі значним чином впливає на успішність конкурентних закупівель. Наприклад, ПАТ “Укрпошта”, яке практикує проведення консультацій з учасниками ринку має один з найменших рівнів неуспішних процедур. За 9 місяців 2020 року цей показник для державного оператора поштових послуг склав 24,3%.

У StateWatch наголошують, що з метою зниження ризику неуспішного закінчення закупівель, Міністерству оборони варто використати можливості організації консультацій з ринком, яка передбачена діючою редакцією Закону “Про публічні закупівлі”.

“Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель замовник може проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від бізнесу. Це допоможе уникнути ризику формування заниженої очікуваної вартості та включення дискримінаційних вимог в тендерну документацію”, – зазначили аналітики.