Посилаючись на дані Генерального штабу Збройних сил України, Міноборони Великої Британії вважає, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з першого тижня вторгнення в Україну.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що хоча оборонна розвідка не може перевірити українську статистику, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні. Зазначено, що середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показник, повідомлений за червень-липень 2022 року.

Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут.

Нагадаємо, що у розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.

Крім того, у розвідці Сполученого Королівства зауважили, що погодні умови залишаються одним з основних чинників, які впливають на розвиток російсько-української війни.