Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
Повідомляється, що хоча оборонна розвідка не може перевірити українську статистику, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні. Зазначено, що середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показник, повідомлений за червень-липень 2022 року.
Зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті – прикладом цього є Вугледар і Бахмут.
Нагадаємо, що у розвідці Великої Британії зауважили, що РФ, ймовірно, від січня намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Однак найближчими тижнями Кремлю навряд чи вдасться наростити сили, аби змінити хід війни.
Крім того, у розвідці Сполученого Королівства зауважили, що погодні умови залишаються одним з основних чинників, які впливають на розвиток російсько-української війни.
- 1 лютого 2023 року голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що “регіональні вибори” на тимчасово окупованих територіях України відбудуться 10 вересня 2023 року.
- За 353-тю добу повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України ліквідували 1140 армійців РФ.
- За даними британської розвідки, раніше цього тижня найманці приватної військової компанії “Вагнер”, швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.