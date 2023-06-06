За даними британських розвідників, за останні 48 годин спостерігається суттєва активізація бойових дій на численних ділянках фронту.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Як зауважили фахівці, активізація бойових дій зафіксована навіть на тих ділянках Фрону, де протягом кількох місяців було відносно спокійно.

Водночас ворожнеча між ПВК “Вагнер” та міноборони Росії досягла безпрецедентного рівня.

Зокрема очільник вагнерівців Євген Пригожин вперше заявив, що армія РФ намагалась обстріляти найманців ПВК “Вагнер”.

Після конфлікту, імовірно, вагнерівці затримали одного з командирів російської армії.

Фахівці резюмували, що більшість вагнерівців вивели із Бахмута і оскільки РФ не вистачає резервних підрозділів, те, як ПВК “Вагнер” реагуватиме на дії міноборони Росії, стане ключовим фактором конфлікту найближчими тижнями.