За останні місяці до Офісу омбудсмена надійшло десятки відео зі стратою українських військових – Лубінець

Про це інформує “Українська правда” з посиланням на слова Лубінця.
“Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Деяких виконавців страт вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання: вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами”, – прокоментував він.
Також омбудсмен додав, що РФ публічно поширює відео, на яких окупанти демонстративно страчують українських військових, із ряду причин.
Першою є численні зусилля підтримки антиукраїнських настроїв серед російського суспільства. Другою – спроби переконати своїх військовиків не здаватися в полон ЗСУ, щоб також не бути страченими. І остання – залякування українських військових, які готуються до майбутнього контрнаступу.
Нагадаємо, що 11 квітня у соцмережах поширили відео чергового воєнного злочину російських окупантів щодо українських військовополонених. На відео вони відрізають голову ще живому українському воїну.
Відтак, служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
- Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати на відео, де російські окупанти страчують українського військового. Глава держави наголосив, що у світі не мають ігнорувати те, як легко росіяни вбивають.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відео зі стратою українського полоненого наголошує на необхідності виключити РФ із Ради безпеки ООН, де вона зараз головує.
- У Міністерстві оборони України закликали не поширювати у соціальних мережах відео зі стратою українського військового росіянами. Представники відомства також просять не розголошувати версії щодо його особи.
- Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні заявила, що “обурена жахливим відео страти українського військовополоненого російським армійцем”.