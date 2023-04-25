За останні пів року Іран передав РФ понад 300 тисяч артилерійських снарядів – WSJ

Протягом останніх шести місяців російські вантажні судна перевезли через Каспійське море більше ніж 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон патронів з Ірану до РФ.

Про це сповіщає The Wall Street Journal.

Як повідомили офіційні особи на Близькому Сході, остання поставка іранської зброї для РФ була здійснена на початку березня російським вантажним кораблем “Расул Гамзатов”. На судно було погружено 1000 контейнерів, які вміщували 2000 артилерійських снарядів.

Делегація Ірану в ООН і Міноборони Росії не відповіли на запити прокоментувати цю ситуацію. Рада національної безпеки Білого дому також відмовилася від коментарів.

У WSJ зазначили, що США спільно з країнами-союзниками намагалися знайти шляхи зриву поставок зброї Росії силами Ірану. Проте Іран використовував переважно вантажні літаки для доставки артилерійських снарядів та патронів в Росію, що унеможливлювало втручання.

Зауважимо, що у березні міністерство фінансів Сполучених Штатів ввело санкції проти компаній в Ірані й Туреччині за причетність до іранської програми виробництва балістичних ракет і дронів. Тоді повідомлялося, що чотири юридичні й три фізичні особи беруть участь у закупівлі обладнання для безпілотників та озброєння, включно з двигунами європейського походження. Ця закупівельна мережа діє від імені міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що займаються розробкою БпЛА та балістичних ракет.

Також він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні мережі закупівель у будь-якій юрисдикції, яка підтримує військово-промисловий комплекс Ірану.

19 квітня міністерство фінансів США оголосило про введення обмежень проти міжнародної мережі компаній, яка сприяла закупівлям Іраном електроніки та обладнання для виробництва безпілотних літальних апаратів.

Також експерти Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагатиметься продовжувати двосторонню співпрацю з Іраном, щоб отримати більше високоточного озброєння для війни проти України.