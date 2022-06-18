За даними інсайдерів, протягом останніх 72-годин, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей було знищено сім складів з боєзапасами окупантів.

Про це, посилаючись на свої джерела, повідомили у волонтерській міжнародній спільноті InformNapalm.

Зазначається, що протягом останніх трьох діб на території ОРДЛО було уражено щонайменше 7 об’єктів, де зберігали значну кількість боєзапасів. На деяких складах вони зберігались ще з 2014-2015 рр.

“7 пострілів і 7 знищених цілей з БК. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис. тонн боєприпасів”, – йдеться у повідомленні спільноти.

Після цього серед жителів ОРДЛО почали ходити чутки, нібито ЗСУ використовують “високоточну натівську зброю великого калібру”.

Водночас люди розуміють, що окупанти намагаються “розмити успіхи” українських воїнів, тому періодично обстрілюють Донецьк з озброєння меншого калібру (тобто проводять так звану “операцію під чужим прапором”). Таким чином загарбники хочуть залякати місцеве населення та перебити чутки про високоточне озброєння ЗСУ.

“Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення щодо ситуації та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал рашистів на Донбасі”, – резюмували в InformNapalm.