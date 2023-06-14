Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці зауважили, що збільшення кількості вильотів – це, найімовірніше, відповідь окупантів на повідомлення про контрнаступ ЗСУ, оскільки повітряно-космічні сили РФ намагаються підтримати наземні війська з повітря.
Водночас у розвідці наголосили, що попри зростання кількості бойових вильотів, загалом їх кількість набагато менше аніж на початку повномасштабної війни, коли РФ здійснювали щоденно до 300 вильотів.
Також у британській розвідці зауважили, що саме над півднем України росіяни найчастіше застосовують свою авіацію, порівняно з іншими ділянками фронту.
“За останній рік повітряно-космічні сили РФ збільшили використання зброї класу “повітря-поверхня”, наприклад керуючі авіабомби, які дозволяють штурмовикам залишатися далеко від своїх цілей”, – резюмували фахівці.
- Глава Міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що під час наступного засідання очільників оборонних відомств держав-союзниць України у форматі “Рамштайн”, запланованого на 15 червня, сторони обговорять деталі “літакової коаліції”.