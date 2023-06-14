Потягом останніх двох тижнів спостерігається значне збільшення тактичних бойових вильотів російської авіації, насамперед над півднем України.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що збільшення кількості вильотів – це, найімовірніше, відповідь окупантів на повідомлення про контрнаступ ЗСУ, оскільки повітряно-космічні сили РФ намагаються підтримати наземні війська з повітря.

Водночас у розвідці наголосили, що попри зростання кількості бойових вильотів, загалом їх кількість набагато менше аніж на початку повномасштабної війни, коли РФ здійснювали щоденно до 300 вильотів.

Також у британській розвідці зауважили, що саме над півднем України росіяни найчастіше застосовують свою авіацію, порівняно з іншими ділянками фронту.

“За останній рік повітряно-космічні сили РФ збільшили використання зброї класу “повітря-поверхня”, наприклад керуючі авіабомби, які дозволяють штурмовикам залишатися далеко від своїх цілей”, – резюмували фахівці.