Протягом 2022 року акції американської компанії Tesla впали на 11,5% до — найнижчого показника з серпня 2020 року — $109. Причиною падіння стало побоюваннями інвесторів, що генеральний директор Tesla Ілон Маск приділяє забагато уваги Twitter.

Про це повідомляє The Rolling Stone.

Зазначається, що в грудні цього року цінні папери Tesla подешевшали на 44%. Згодом вони їхня вартість впала на 73%.

“Компанія, що займається виробництвом електромобілів, демонструє низькі результати на ринку технологічного сектора, який перебуває в депресії”, — пише видання.

Інвестори Tesla порадили Маску знову зосередитись на його флагманській компанії та призначити наступника, який буде керувати повсякденними справами Twitter. Також акції впади через тимчасове зупинення конвеєра в Шанхаї до кінця чинного місяця.

Призупинення відбувається на тлі зростальної хвилі заражень після того, як на початку цього місяця Китай пом’якшив свою політику нульової боротьби з COVID-19, різкий крок, який вітали підприємства та громадськість, але який у короткостроковій перспективі порушив бізнес-операції.

Наразі акції компанії коштують $344,5 млрд. Загалом протягом року компанія втратила близько $895 млрд капіталізації.