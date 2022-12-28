Про це повідомляє The Rolling Stone.
Зазначається, що в грудні цього року цінні папери Tesla подешевшали на 44%. Згодом вони їхня вартість впала на 73%.
“Компанія, що займається виробництвом електромобілів, демонструє низькі результати на ринку технологічного сектора, який перебуває в депресії”, — пише видання.
Інвестори Tesla порадили Маску знову зосередитись на його флагманській компанії та призначити наступника, який буде керувати повсякденними справами Twitter. Також акції впади через тимчасове зупинення конвеєра в Шанхаї до кінця чинного місяця.
Призупинення відбувається на тлі зростальної хвилі заражень після того, як на початку цього місяця Китай пом’якшив свою політику нульової боротьби з COVID-19, різкий крок, який вітали підприємства та громадськість, але який у короткостроковій перспективі порушив бізнес-операції.
Наразі акції компанії коштують $344,5 млрд. Загалом протягом року компанія втратила близько $895 млрд капіталізації.
- У Twitter вирішили розпустити Раду з довіри та безпеки. Це близько 100 незалежних громадських, правозахисних та інших організацій.
- У соціальній мережі Twitter кількість символів у твітах можуть збільшити з 280 до 4 тисяч. Такі плани оголосив новий власник компанії Ілон Маск.
- Американський мільярдер Ілон Маск вимкнув аудіофункцію Twitter Spaces або “простори”, які надавали можливість брати участь у групових чатах. Невідомо, скільки функція буде недоступною.