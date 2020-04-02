Наразі президент Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим електоральним рейтингом, при цьому рейтинг лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка за останній місяць зріс.

Про це свідчать результати опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, проведеного з 13 по 23 березня 2020 року.

Так, якби вибори президента України проводилися зараз, за Зеленського, за наявності широкого вибору кандидатів, проголосували б 40,4 % респондентів. 11,75 % українців проголосували б за Порошенка, 8,75 % опитаних віддали б перевагу Юрію Бойку, 5,05 % – Юлії Тимошенко, 4,25 % Ігорю Смешку. Інші кандидати набирають значно менше голосів.

Слід зазначити, що рейтинг Порошенка за останній місяць дещо зріс (з 9,6 % у лютому до 11,8 % у березні) та знизився рейтинг Тимошенко (з 7,5 % у лютому до 5,1 % у березні).

Крім того, у порівнянні з попередніми опитуваннями, збільшилася як кількість респондентів, що схиляються до думки про неправильність напряму розвитку подій (до 37,5 %), так і тих, хто вважає напрям розвитку подій правильним (до 14,8 %).

При цьому, на думку 43,9 % респондентів Україна рухається у чомусь в правильному, а в чомусь в неправильному напрямі.