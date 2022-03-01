Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України у Facebook.

СБУ цілодобово виявляє та знешкоджує агентів, диверсантів і спільників російських загарбників. Зачистка відбувається по всій території України.

Відомо, що на Рівненщині контррозвідники СБУ затримали агента російських спецслужб, який фотографував та знімав українських військових на території області. Інформація була необхідна загарбникам для підготовки диверсій. Зокрема зрадник організовував підривну діяльність у соцмережах. Він намагався знайти спільників, які б за гроші поширювали ворожий контент.

Також на Житомирщині знешкодили коригувальника вогню. Його затримали, коли він ставив радіомітку на мосту при виїзді з Житомира. Під час перевірки документів він почав відстрілюватися, проте силовики одразу його ліквідували.

Протягом доби затримано 8 осіб, які за грошову винагороду від окупанта наносили мітки для коригування вогню та вчинення диверсій.

Зазначається, що у Маріуполі затримали двох зрадників, які передавали російським військам інформацію про розташування блокпостів, дислокацію та переміщення української військової техніки. У соцмережах вони намагалися посіяти паніку та агітували мешканців здати Маріуполь російським загарбникам.

Водночас на Дніпровщині місцевий мешканець знімав на телефон пересування української військової техніки. Пізніше – передавав ці дані на територію РФ.

У Запоріжжі затримали ворожого агента, який виявився бойовиком так званої “ДНР”, ватажком батальйону “Восток”. Він маскувався під місцевого мешканця та фотографував військові об’єкти.