Держсекретар США Майк Помпео визнав, що існує "істотний шанс", що вищі російські чиновники стояли за отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє видання Politico.

Під час інтерв’ю Помпео заявив, що США працюють у тандемі з європейськими державами, щоб знайти того, хто був відповідальний за отруєння відомого критика президента Володимира Путіна. Хоча Помпео і не став безпосередньо покладати провину на російський уряд, він не став виключати його причетність до отруєння.

Помпео сказав, що спроби отруїти політичних дисидентів ставлять “чорні мітки” на країни.

“Люди в усьому світі бачать цей вид діяльності таким, яким він є. І коли вони бачать спробу отруїти дисидента, вони усвідомлюють, що існує значний шанс, що це насправді відбулося від вищих російських чиновників. Я думаю, що це недобре для російського народу. Я думаю, що це недобре для Росії” – зазначив держсекретар.

Як зазначається, адміністрація Трампа досить обережно висловлювалася щодо отруєння Навального. Президент Дональд Трамп назвав цей епізод “трагічним”, але сказав, що немає достатніх доказів, щоб точно знати, що сталося.

Помпео засудив отруєння 25 серпня, але його заява прямо не вказувала на відповідальність російського уряду.

“Якщо звіти виявляться точними, Сполучені Штати підтримують заклик ЄС до всебічного розслідування і готові допомогти у цих зусиллях”, – йдеться у заяві.

Помпео також підписав спільну заяву міністрів закордонних справ країн-членів Групи семи з вимогою до Росії прояснити, хто несе відповідальність за напад.