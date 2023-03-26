За оцінками мільярдера Ілона Маска Twitter має вартість у 20 млрд доларів. Про суму стало відомо, коли новий власник компанії запропонував співробітникам премію у вигляді акцій.

Про це повідомило The Information.

Восени 2022 року Ілон Маск придбав соцмережу за 44 млрд доларів. Оцінка соцмережі була з урахуванням боргів у 13 млрд доларів і перевищує прогнозований виторг у 3 млрд доларів у 2023 році в 11 разів. Наприклад, у Meta, Snap та Pinterest оцінка перевищує прогнозований виторг в 4,5 раза.

За різними оцінками, з моменту придбання компанії Маском персонал змінився на 70–80% працівників. На сьогодні штат складає близько 2 тисяч осіб.

З жовтня 2022 року новий власник провів низку змін у роботі соцмережі, зокрема пом’якшив правила модерації та зробив галку про верифікацію платною послугою.

Через зміни Twitter почали залишати великі рекламодавці. Дослідницький центр Standart Media свідчив, що у грудні 2022 року витрати на рекламу в Twitter впали на 71%.