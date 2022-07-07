Російські політики вишикувалися в чергу, щоб відсвяткувати відставку Бориса Джонсона, зазначаючи, що він "нарешті отримав справедливу нагороду за озброєння України проти Росії".

Про це йдеться у матеріалі інформаційного агентства Reuters.

Джонсон, обличчя кампанії Brexit 2016 року, який здобув гучну перемогу на виборах у 2019 році перед тим, як вивести Сполучене Королівство з Європейського Союзу, оголосив, що йде у відставку 7 липня після того, як його міністри та більшість законодавців-консерваторів залишили уряд.

Своєю чергою, у Кремлі заявили, що їм теж не подобається Джонсон.

“Він не любить нас, ми теж не любимо його”, – сказав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков незадовго до того, як Джонсон стояв на Даунінг-стріт, щоб оголосити про свою відставку.

У своїй промові, в якій британський прем’єр оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися на посаді прем’єр-міністра, доки не буде обрана заміна, Джонсон звернувся до народу України, пообіцявши, що Велика Британія “продовжуватиме підтримувати вашу боротьбу за свободу до тих пір, поки це буде потрібно”.

Росіяни були брутальними у своїй оцінці Джонсона, який нещодавно казав колегам, що він хоче залишитися при владі довше, ніж Маргарет Тетчер — постійний ворог колишнього Радянського союзу, яка була прем’єр-міністеркою Великої Британії з 1979 по 1990 рік.

Російський олігарх Дерипаска заявив у Telegram, що це “безславний кінець” для “клоуна”, чия совість буде затьмарена “десятками тисяч життів у цьому безглуздому конфлікті в Україні”. Його слова підхопив спікер держдуми РФ В’ячеслав Володін.

“Він один із головних ідеологів війни проти РФ. Європейським лідерам варто задуматися, куди веде така політика”, – заявив Володін.

Ще до того, як президент РФ Путін віддав наказ про вторгнення 24 лютого, Джонсон неодноразово критикував його, називаючи безжальним та ірраціональним начальником Кремля, який ставить під загрозу світ своїми божевільними амбіціями.

Після повномасштабного вторгнення Джонсон зробив Велику Британію одним із найбільших західних прихильників України, надіславши зброю, наклавши на РФ одні з найсуворіших санкцій у сучасній історії та закликавши Україну перемогти величезні збройні сили РФ. Він двічі їздив до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова, сказала, що падіння Джонсона є симптомом занепаду Заходу, який, за її словами, роздирається політичною, ідеологічною та економічною кризою.

Підтримка України з боку Джонсона була настільки непохитною, що деякі в Києві його ніжно називають “Борис Джонсонюк”, йдеться у матеріалі видання. Іноді він завершував свої промови словами “Слава Україні”.

У лютому Джонсон навіть розмовляв російською мовою, звертаючись до росіянам, що він не вірить у “непотрібну та кровопролитну” війну.

Довідка. Вихід Великої Британії з ЄС, або брекзит (Brexit) – проблема, на якій неодноразово акцентували консервативні та націоналістичні партії, що закінчилось референдумом 23 червня 2016 року. Офіційно був запланований на квітень 2019 року.

Британія довго відкладала вихід з ЄС через суперечки щодо умов подальшої співпраці та самого виходу з ЄС. У липні 2019 року прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин, але цього так і не сталося. Натомість 31 січня 2020 року о 23:00 за місцевим часом (GMT) Велика Британія покинула Європейський Союз.