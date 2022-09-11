російсько-українська війна
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За п’ять днів українська армія звільнила більше території, ніж росіяни захопили з квітня – ISW

На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.

Неділя, 11 вересня 2022, 17:39
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Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, з 6 вересня українські війська звільнили понад 3 000 квадратних кілометрів території, що є більшою площею від того, що російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня.

Абсолютне звільнення Ізюма назвали в ISW найзначнішим воєнним здобутком України після перемоги у битві за Київ у березні. Так, повернення Ізюму під контроль України завадить просуванню росіян вздовж траси E40, яку вони хотіли використати для обходу українських позицій на лінії Слов’янськ-Краматорськ із флангу.

Успішне оточення росіян, які втікають з Ізюма, призведе до знищення або захоплення значних сил окупантів і посилить проблеми російської армії.

“Російські військові кореспонденти також повідомляли про проблеми при евакуації з Ізюма, вказуючи на те, що українські сили принаймні частково закривають котел у деяких районах”, – зазначили експерти.

Водночас російські війська посилюють фільтраційні заходи в Херсонській та Запорізькій областях у відповідь на контрнаступ українських військ на півдні. У Генштабі повідомили, що російські війська та підрозділи фсб, направлені з РФ, шукають цивільних осіб, які допомагають українським силам.

Теги: ISW, аналітики, звільнені території, ЗСУ, контрнаступ ЗСУ, російсько-українська війна

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