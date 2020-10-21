За даними Міністерства юстиції українці за період карантину понад шість разів частіше одружувались, аніж розлучались.

Про це повідомляє пресслужба Мінюсту.

Починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят.

За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475.

Нагадаємо, що з березня відділи РАЦСів приймають заяви на реєстрацію шлюбів за 24 години, незважаючи на запроваджений карантин. Проте у Мін’юсті закликали утриматися від реєстрації шлюбів через велике скупчення людей.