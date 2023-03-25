За даними Світового банку, від початку збройної агресії Росії в Україні ворог вже зруйнував медичних закладів на понад 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними звіту Світового банку “Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні”, ракетами та снарядами окупантів зруйновано або пошкоджено щонайменше 978 медзакладів. Також пошкоджено або знищено 650 автомобілів швидкої допомоги та щонайменше 596 аптек.

Найбільше збитків медичній інфраструктурі Росія завдала на території чотирьох областей: на Донеччині збитки оцінюються у 768 млн доларів, на Харківщині – у 618 млн доларів, на Чернігівщині – у 259 млн доларів, на Луганщині – у щонайменше 188 млн доларів.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, команда МОЗ консолідує зусилля з міжнародними партнерами, аби комплексно оцінити втрати медичної системи від російського вторгнення.

У МОЗ зазначили, що лише у 2023 році на відновлення доступу до медичної допомоги та реконструкцію медзакладів Україна потребуватиме щонайменше 640 мільйонів доларів.

Загалом потреби на відновлення системи охорони здоров’я за наслідками війни наразі становить 16,4 мільярда доларів.