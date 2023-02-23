Фонд волонтера та телеведучого Сергія Притули перетнув позначку у 1000 транспортних засобів, придбаних та переданих (чи у процесі передачі) Силам оборони починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це Сергій Притула повідомив в Telegram.

За його словами, перші 20 автомобілів роздавались підрозділам в період найгарячіших боїв за Київ, тому “там було не до супроводжуючої документації та актів прийому передач”. Далі з цим стало краще. І отримувачі вже чітко ідентифікувались.

Також Притула детально зазначив, що придбано за кошти українців:

Пікапи – 504

Позашляховики – 184

Буси – 278

Баггі – 23

Тягачі – 4

Причепи – 2

Вантажівки – 6

Ebike – 3

Всюдихід-амфібія – 3

Засновник фонду додає, що станом на сьогодні передано 1007 одиниць. В кінці списку ті транспортні засоби, які вже розписані між підрозділами, але ще перебувають на етапі ТО перед відправкою у війська.

Відтак, загальна вартість придбаного обладнання для українських військових становить близько $10,5 млн. Все це кошти людей з України та з-за її меж, які розуміють важливість регулярного поповнення автопарку наших захисників різними видами транспорту.

“Ми дякуємо кожному, хто своїм донатом зміг забезпечити взводи, роти, батальйони, полки та бригади колесами: “пекельними тачками”, медичками, бусами під РЕБи, тралами, які волочать танки тощо. Ми продовжимо купувати транспорт для наших воїнів, опираючись на вашу довіру та фінансову підтримку!”, – резюмував Притула.