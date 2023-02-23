Про це Сергій Притула повідомив в Telegram.
За його словами, перші 20 автомобілів роздавались підрозділам в період найгарячіших боїв за Київ, тому “там було не до супроводжуючої документації та актів прийому передач”. Далі з цим стало краще. І отримувачі вже чітко ідентифікувались.
Також Притула детально зазначив, що придбано за кошти українців:
- Пікапи – 504
- Позашляховики – 184
- Буси – 278
- Баггі – 23
- Тягачі – 4
- Причепи – 2
- Вантажівки – 6
- Ebike – 3
- Всюдихід-амфібія – 3
Засновник фонду додає, що станом на сьогодні передано 1007 одиниць. В кінці списку ті транспортні засоби, які вже розписані між підрозділами, але ще перебувають на етапі ТО перед відправкою у війська.
Відтак, загальна вартість придбаного обладнання для українських військових становить близько $10,5 млн. Все це кошти людей з України та з-за її меж, які розуміють важливість регулярного поповнення автопарку наших захисників різними видами транспорту.
“Ми дякуємо кожному, хто своїм донатом зміг забезпечити взводи, роти, батальйони, полки та бригади колесами: “пекельними тачками”, медичками, бусами під РЕБи, тралами, які волочать танки тощо. Ми продовжимо купувати транспорт для наших воїнів, опираючись на вашу довіру та фінансову підтримку!”, – резюмував Притула.
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