Про це Сергій Притула повідомив в Telegram.

За його словами, перші 20 автомобілів роздавались підрозділам в період найгарячіших боїв за Київ, тому “там було не до супроводжуючої документації та актів прийому передач”. Далі з цим стало краще. І отримувачі вже чітко ідентифікувались.

Також Притула детально зазначив, що придбано за кошти українців:

  • Пікапи – 504
  • Позашляховики – 184
  • Буси – 278
  • Баггі – 23
  • Тягачі – 4
  • Причепи – 2
  • Вантажівки – 6
  • Ebike – 3
  • Всюдихід-амфібія – 3

Засновник фонду додає, що станом на сьогодні передано 1007 одиниць. В кінці списку ті транспортні засоби, які вже розписані між підрозділами, але ще перебувають на етапі ТО перед відправкою у війська.

Відтак, загальна вартість придбаного обладнання для українських військових становить близько $10,5 млн. Все це кошти людей з України та з-за її меж, які розуміють важливість регулярного поповнення автопарку наших захисників різними видами транспорту.

“Ми дякуємо кожному, хто своїм донатом зміг забезпечити взводи, роти, батальйони, полки та бригади колесами: “пекельними тачками”, медичками, бусами під РЕБи, тралами, які волочать танки тощо. Ми продовжимо купувати транспорт для наших воїнів, опираючись на вашу довіру та фінансову підтримку!”, – резюмував Притула.