За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації українці придбали пів мільйона військових облігацій через додаток "Дія".

Про це міністр написав в Telegram.

Згідно зі словами Федорова, це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони. Від зброї, бронежилетів, касок до зарплат лікарям, вчителям та іншим соціально важливим професіям.

Крім того, він додає, що військові облігації в “Дії” — спонсорування перемоги України над Росією та гарантований прибуток. Нещодавно українці вже отримали на картку єПідтримка виплати за облігацію Херсон. Багато хто відразу ж реінвестував ці гроші у звільнення Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши відповідні облігації.

Варто зазначити, що 11 березня у конгресно-виставковому центрі “Парковий” у Києві відбувся благодійний вечір, де виступали артисти та провели аукціон. Під час заходу вдалося зібрати понад 1,8 млн гривень для переселенців і ЗСУ.

Нагадаємо, що майже 5,5 млн гривень (понад €135 000) зібрали громадяни Естонії на навчання українських військових тактичній медицині. Більше 8 тисяч внесків отримала неприбуткова організація PULSE, яка займається розвитком тактичної медицини в Україні.