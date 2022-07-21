За перші шість місяців 2022 року у Росії на 37,8% - у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - зросла кількість громадян, які подали заяву на банкрутство.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За даними міністерства економіки Росії, за першу половину 2022 року 121 313 росіян подали заяву на банкрутство і ліквідували свої активи шляхом погашення боргів. А це – на 37,8% збанкрутілих громадян, аніж було у першій половині 2021 року.

Згідно з цими ж даними російського мінекономіки, за цей же період 20 185 росіян оголосили про банкрутство та пройшли реструктуризацію боргів.

Кількість банкрутств у Росії зросла з 68 980 у 2019 році до 192 833 у 2021 році.

“В абсолютних цифрах кількість банкрутств громадян вже досягла дуже високих рівнів”, – зауважив посадовець з мінекономіки РФ Олексій Юхнін.

ДОВІДКА: хоча не встановлено чіткого зв’язку між зростанням кількості заяв про банкрутство окремих осіб та повномасштабним вторгненням РФ в Україну, однак з цього часу, кінця лютого, з РФ вийшли низка міжнародних конгломератів.