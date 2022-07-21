Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За даними міністерства економіки Росії, за першу половину 2022 року 121 313 росіян подали заяву на банкрутство і ліквідували свої активи шляхом погашення боргів. А це – на 37,8% збанкрутілих громадян, аніж було у першій половині 2021 року.
Згідно з цими ж даними російського мінекономіки, за цей же період 20 185 росіян оголосили про банкрутство та пройшли реструктуризацію боргів.
Кількість банкрутств у Росії зросла з 68 980 у 2019 році до 192 833 у 2021 році.
“В абсолютних цифрах кількість банкрутств громадян вже досягла дуже високих рівнів”, – зауважив посадовець з мінекономіки РФ Олексій Юхнін.
ДОВІДКА: хоча не встановлено чіткого зв’язку між зростанням кількості заяв про банкрутство окремих осіб та повномасштабним вторгненням РФ в Україну, однак з цього часу, кінця лютого, з РФ вийшли низка міжнародних конгломератів.
- Нагадаємо, Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.