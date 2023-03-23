Станом на 23 березня, за перші місяці 2023 року, понад 5 тисяч аграріїв отримали кредитів на суму 20 млрд 149 млн грн, зокрема за програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 11 млрд 54 млн грн.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України у Facebook.

Зокрема 7 млрд 357 млн грн залучено під державні гарантії на портфельній основі. Найбільший обсяг кредитів отримали аграрії таких регіонів: Київщини – 6,3 млрд грн; Вінниччини – 2,7 млрд грн; Кіровоградщини – 1,4 млрд грн; Одещини – 1,3 млрд грн; Дніпропетровщини – 1,3 млрд грн.

У відомстві пояснили, що аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. У межах програми “Доступні кредити 5-7-9” кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Найбільше кредитів аграріям видали “Креді Агріколь Банк”, “ПриватБанк”, “Ощадбанк”, “ПУМБ”, “Прокредит Банк”, “Райффайзен Банк”, “ОТП Банк”, “Укргазбанк”, “Укрексімбанк”.

На сьогодні за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%” Фонд розвитку підприємництва (ФРП) уклав угоди про співробітництво з 42 банками.

У Мінагрополітики нагадали, що уряд погодив продовження строку, протягом якого с/г товаровиробники матимуть можливість отримати фінансову підтримку для посівної кампанії, у тому числі з можливістю пролонгації раніше виданих кредитів для посівних робіт за умови погашення представниками великого та середнього агробізнесу до 25% отриманого кредиту, а також вони зможуть отримати державні гарантії для часткового виконання боргових зобов’язань за такими кредитами.