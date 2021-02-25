Про це повідомляє МОЗ України.

Найбільше щеплень зроблено у Черкаській області – 80.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область — 10 щеплень;
  • Житомирська область — 40 щеплень;
  • Київська область — 19 щеплень;
  • Черкаська область — 80 щеплень;
  • Чернігівська область — 10 щеплень.

Наразі про будь-які ускладнення після проведеної імунізації не повідомляється.