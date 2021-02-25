Про це повідомляє МОЗ України.
Найбільше щеплень зроблено у Черкаській області – 80.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 10 щеплень;
- Житомирська область — 40 щеплень;
- Київська область — 19 щеплень;
- Черкаська область — 80 щеплень;
- Чернігівська область — 10 щеплень.
Наразі про будь-які ускладнення після проведеної імунізації не повідомляється.
- За минулу добу, 24 лютого, в Україні зафіксовано 8147 нових випадків COVID-19. Захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.