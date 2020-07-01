Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що з 1 червня камери зафіксували тисячі порушень. Були розіслані повідомлення про штрафи і кількість порушень знизилась більше ніж у 4,5 рази.

“Наразі було направлено 398 410 постанов про перевищення швидкості. На сьогодні оплачено – 219 тисяч штрафів, на суму більше 31 мільйон гривень. Ці гроші будуть направлені на оплату послуг “Укрпошти”, на оплату друку бланків, а решта коштів буде направлена в бюджет для витрат на відновлення транспортної інфраструктури. Якщо протягом 10 днів порушник оплачує штраф, то сума становить 127 гривень, якщо водій не оплатить протягом цього часу, то штраф становитиме 250 гривень. У випадку, якщо перевищення швидкості становить більше, ніж на 50 кілометрів за годину, у порівнянні зі встановленим, то сума штрафу – 510 гривень”, – зазначив він.

Геращенко також додав, що МВС ініціює збільшення суми штрафу для систематичних порушників.

“Ми плануємо у вересні місяці запропонувати депутатам Верховної ради підняти суму штрафу для тих, хто систематично перевищує швидкість більше, ніж на 50 кілометрів за годину. Пропонуємо, щоб цей штраф складав 3400 гривень”, – сказав він.