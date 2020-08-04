Протягом першого тижня "режиму тиші" на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.

Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Міноборони України Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки міністерства.

Так, за даними розвідки, Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповані території Донбасу озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно.

Поставки здійснюються через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

“Зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального”, – зазначив представник Міноборони.

Також відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК. Розвідка зафіксувала прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.

Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.