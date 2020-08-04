Про це під час брифінгу повідомив офіційний представник Міноборони України Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки міністерства.
Так, за даними розвідки, Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповані території Донбасу озброєння, військову техніку, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно.
Поставки здійснюються через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
“Зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального”, – зазначив представник Міноборони.
Також відбулася ротація особового складу окремих підрозділів ЗС РФ, які не входять до складу 1 і 2 АК. Розвідка зафіксувала прибуття найманців-громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.
Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- Станом на 1 серпня спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксували з 00:01 27 липня 225 порушень режиму припинення вогню. Серед порушень: 44 вибухи, 1 невизначений боєприпас, що пролетів, та 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї.
- Із 27 липня, дня введення на Донбасі повного і всеосяжного режиму припинення вогню, було зафіксовано 14 неприцільних провокаційних обстрілів (станом на 2 серпня).